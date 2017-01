VIDEO - Fatih Seferagic, Penghafal Alquran ini ternyata Suka Pelihara Anjing

SURYA.co.id | HOUSTON - Fatih Seferagic, hafidz atau penghafal Alquran dari Amerika Serikat keturunan Bosnia, ternyata suka pelihara anjing.

Hal itu terungkap dalam wawancaranya dengan tim VOA Indonesia di Houston, negara bagian Texas.

Awalnya, Fatih yang tahun lalu keliling Jawa-Bali itu menunjukkan kesukaannya memelihara kucing-kucing di apartemennya.

"I had a dog too for like a year but dogs are... I like dogs too but they're a lot of work and they're very dirty," katanya dengan nada datar.

Artinya, silakan simak teks terjemahan dalam video yang dipublikasikan VOA Indonesia, 17 Januari 2017 itu.

Lazim diketahui, umat Islam menjauhi anjing terutama karena air liurnya yang najis level berat. Selain itu, daging anjing juga haram dimakan.

Aturan soal anjing itu termaktub dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, bukan dalam Alquran yang seluruh lafalnya dihafal oleh Fatih.

Dalam video di atas, disebutkan pula Fatih mengaku tidak selalu memahami makna Alquran.

