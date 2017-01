Jeany Rumoei, Makin Mantap Berkarir di Industri Fashion

SURYA.co.id | SURABAYA - Meski tak lama bekerja di sebuah perusahaan fashion di Singapura, Jeany Rumoei mengaku dapat pengalaman banyak dari pekerjaan yang sempat ditekuni tersebut.

Berbekal pengalaman itulah perempuan asal Surabaya ini menjalankan bisnisnya sendiri.

“Rasanya lebih senang dan puas jika bisa mengembangkan karya sendiri dengan brand saya sendiri,” begitu tegas Jeany beberapa waktu lalu.

Motivasi itulah yang membuat Jeany menetapkan hati untuk pulang kampung. Dan ternyata keputusannya tidak salah. Karya wanita kelahiran 25 September 1991 yang punya ciri khas khusus banyak dikenal luas para penikmat fashion. Di setiap acara peragaan busana karya-karyanya banyak dinanti untuk dikoleksi.

Dunia fashion rupanya memberi keasyikan tersendiri bagi Jeany Rumoei.

“Punya karir yang didasari hobi tentu memberi semangat dan keasyikan tersendiri. Bekerja tetap serius, tetapi benar-benar dijalankan dari hati,” imbuhnya.

Sempat mengenyam pendidikan fashion di Singapura dan London, Inggris, Jeany menekankan bahwa dirinya hanya mengikuti kata hatinya saat menetapkan langkah di dunia fashion design.

“Rancangan saya memang glamour, namun tidak berlebihan. Selain itu juga tetap memasukkan unsur klasik,” beber Jeany.

Untuk soal desain, Jeany memastikan bahwa dirinya selalu memilih bahan yang terbaik, yaitu bahan yang terlalu berat tetapi memiliki tekstur. Contohnya tafeta, tille, organza sutra hingga bahan transparan.

Untuk sebagian karyanya, Jeany pun tak jarang memadukan unsur brokat dan lace. Hasil kreasi Jeany terlihat berbeda dan nyentrik hingga wajar bila para kolektor fashion selalu memburu hasil rancangannya.

Brokat yang digunakan juga tidak sama dengan kebanyakan desainer lain. Jeany sengaja membuat kreasi brokat sendiri supaya bentuk dan tampilannya tidak pasaran.

Yang juga spesial, Jeany hanya membuat satu desain untuk setiap rancangan yang semua dikerjakan secara homemade dengan memasang satu persatu bentuk brokat yang diinginkan.

“Tiap rancangan pasti hanya ada satu koleksi. One for one, karena saya memang ingin sebuah desain itu special. Mungkin karena itu pula kolektor busana biasanya membeli karya saya,” katanya.

Jeany yang baru tiga tahun menekuni dunia fashion ini tetap akan menjaga komitmen agar karyanya selalu terlihat unik dan berbeda dari kebanyakan desainer lainnya. Setiap busana Jeany selalu bertema masterpiece yang memadukan unsur klasik dan glamour.