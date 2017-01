Pameran Potehi Reborn, Bentuk Asli Pakem Wayang Potehi, selain Pameran Kegiata ini Bisa Anda Ikuti

'Potehi Reborn' dipamerkan di Museum House of Sampoerna.

SURYA.co.id | SURABAYA - Menjelang perayaan Imlek 2017, Art Gallery Museum House of Sampoerna Surabaya menggelar pameran bertajuk Potehi Reborn. Pameran ini berlangusng hingga Selasa (24/1/2017).

Art Gallery House of Sampoerna bekerjasama dengan Yayasan dan Museum Po Tee Hie FY HE AN, Gudo Jombang.

Koordinator Pameran, Sonny Gunawan menuturkan 100 karakter potehi akan dipamerkan.

Tak ketinggalan dua tokoh legenda cukup dikenal dalam pewayangan potehi, Sie Jin Kwie dan Kera Sakti.

"Supaya orang tahu potehi itu apa sih. Selama ini banyak orang takut mengerti karena hanya dimainkan di klenteng. Padahal sebenarnya kami sudah main di gereja dan pondok pesantren," katanya, Kamis (19/1/2017).

Sebagai penyedia tempat pameran Rani Anggraini, Manager Museum dan Marketing House of Sampoerna mengaku sangat antusias saat memiliki kesempatan berkerjasama.

"Salah satu alasan kita bekerjasama dengan yayasan ini adalah karena mereka sedang berproses pembangunan museum potehi. Kami punya misi yang sama yaitu ingin memperluas informasi ini agar semakin banyak orang mengenal utama generasi muda," katanya.

Dalam perkembangannya, wayang Potehi di beberapa negara memang sudah berubah. Ardian Manager museum dan yayasan Po Tee Gie FU HE AN turut menambahkan pada pameran kali ini pihaknya ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Bahwa sampai hari ini yang masih menjaga teguh pakem potehi adalah seniman dan dalang potehi di Indonesia.

"Di Malaysia, bahkan di Taiwan sudah berubah jadi pertunjukan kontemporer. Ukiran wajah dan pakaian yang dipakai sudah keluar dari pakem. Di Indonesia sendiri, meski sempat dilarang untuk dimainkan ternyata malah yang paling menjaga pakem. Meski begitu kita tetap membawa potehi keluar, artinya bisa dimainkan dengan cerita apa saja," terangnya.

Selain pameran boneka, para pengunjung bisa mengikuti workshop belajar dan melihat pembuatan wayang potehi mulai dari mengukir, mengecat, hingga proses penyempurnaan.