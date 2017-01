800 Karateka Bertarung di Piala Pangdam V Brawijaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 800 karateka dari seluruh daerah di Indonesia akan bertarung diajang Kejuaraan Daerah (Kejurda), karate Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Jatim 2017 memperebutkan Piala Pangdam V/Brawijaya yang berlangsung 20-22 Januari besok.

Bertempat di GOR Hayam Wuruk Surabaya, 800 karateka ini akan dibagi 6 kelompok umur yaitu usia dini, pra pemula, pemula, kadet junior di bawah usia 21 tahun dan senior.

Kejurda ini nantinya akan melibatkan 60 wasit, 25 wasit bersertifikat nasional dan 7 wasit bersertifikat Asia.

Disampaikan Kolonel CZI Hari Pahlwantoro Ketua Umum Panitia Kejurda, Kejuaraan ini digelar selain untuk mencari bibit muda juga untuk memacu serta membuat karateka diseluruh Indonesia terpacu untuk berprestasi.

"Kita sudah tahu karate merupakan olahraga beladiri yang dikenal masyarakat, untuk itu kami panitia mengadakan ini memiliki tujuan lain yakni untuk memacu semangat berprestasi bagi setiap atlet karate di daerah untuk semakin meningkatkan prestasinya," kata Kolonel CZI Hari Pahlwantoro kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Kamis (19/1/2017).

Nantinya dalam Kejurda ini Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana akan datang dan membuka secara resmi kejuaraan yang menyediakan banyak penghargaan bagi atlet-atlet karate dari seluruh daerah ini.

Selain juara 1,2 dan 3 atlet juga berkesempatan mendapatkan penghargaan sebagai The Best Pemula Putra dan Putri, The Best Junior Putra dan Putri dan The Best Senior Putra dan Putri yang masing-masing akan mendapatkan piala, piagam dan uang pembinaan.

