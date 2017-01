VIDEO - Pengemudi Ojek Online dapat Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Reaksi Mereka. . .

SURYA.co.id | SURABAYA - Puluhan pengemudi ojek berbasis aplikasi, Go-Jek, menerima kartu Badan Pengelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) di Kantor BPJS cabang Surabaya Tanjung Perak, Selasa (17/1/2017).

Sebelum diserahkan, lebih dari 4.463 mitra Go-Jek, telah terdaftar sebagai peserta BPJS TK Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak.

Mereka terdiri dari 3.642 mitra pengemudi Go Jek, 464 Go Box dan 357 Mitra Go Life (‘Go-Massage', 'Go-Clean' dan 'Go-Glam' ).

"Para mitra tersebut diikutkan dalam dua program, yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian," jelas Poedji Santoso, Kepala BPJS TK kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak.

Selain dua program yang sudah dltawarkan, mitra gojek juga bisa mengambil program lainnya seperti jaminan hari tua.

lni tentu sangat penting, mengingat tidak selamanya pengemudi akan menjalankan profesi tersebut.

Salah satu pengemudi yang menerima kartu tersebut adalah M Farid Fadrix.

Warga Semampir, Surabaya ini mengaku, tidak menyangka akan mendapatkan perlindungan dari BPJS TK saat bergabung sebagai pengendara ojek online.

