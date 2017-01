VIDEO - Make Up Oriental dalam Nuansa Imlek

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Menjelang Tahun Baru Imlek 2568, sebagian besar warga keturunan akan menyambut dan merayakannya.

Salah satu persiapan dilakukan khususnya bagi wanita adalah make up, merias diri bak ratu di zaman kekaisaran Chinesse.

Meskipun tidak sama persis, namun rias diri untuk Imlek ini setidaknya kental dengan make up yang bernuansa mandarin oriental.

Seperti make up oriental yang dibuat make up artis kenamaan Vina Wijayanti. Di depan para sosialita Surabaya, Vina menunjukkan kepiawaiannya dalam membuat oriental make up.

Menurutnya pada oriental make up memiliku ciri mendasar, yakni membentuk mata agar terlihat memanjang.

"Untuk ini bisa dibantu menggunakan eyeliner cats eye atau winged eyeliner memanjang ke atas," jelas owner Sekolahmakeup.com.

Selanjutnya, agar lebih mengesankan Chinesee, ia memilig lipstick merah. Warna merah ini memiliki sejarah, dimana penduduk cina jaman dulu sangat menyukai warna merah sebagai lambang kebahagiaan.

Untuk mendukung oriental make up ada beberapa teknik yang dilakukan. Misalnya untuk make up malam biasanya menggunakan teknik smokey eyeshadow.

"Bisa warna cokelat, sedikit emas atau smokey black eyeshadow namun tidak sampai ke atas tulang kelopak ke arah dahi," terangnya.

Bagaimanakah persiapan selengkapnya? Simak tayanga video di atas!