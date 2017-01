VIDEO - Sambut Imlek, Miracle Aesthetic Clinic Gelar The Magic of Oriental Beauty

SURYA.co.id | SURABAYA - Sambut Imlek, Miracle Aesthetic Clinic ajak pelanggan memperbarui diri dalam acara yang bertajuk The Magic of Oriental Beauty. Acara tersebut memperkenalkan perawatan Rejuvenation Filler dan MD Laser Skin Skin Rejuvenation yang bersamaan akan menambah beauty glow saat perayaan Imlek.

Dengan mendatangkan make up artist, Vina Wijayanti, pengunjung bisa mellihat langsung peragaaan aplikasi make up dan hair do yang pas untuk perayaan Imlek.

Serta ada juga fashion designer Herman Arifin yang membawakan koleksi Cheongsam modern dengan model para sosialita Surabaya.

Acara dihadiri pelanggan setia dan sosialita Surabaya itu cukup meriah dan membuka kesempatan para pelanggan untuk tampil fresh di perayaan Tahun Baru Imlek.

Miracle juga mendatangkan Suhu Lim yang membagikan ramalan serta tips gratis dalam menjalani Tahun Ayam Api 2568.

Suhu Lim memberikan nasehat umum untuk peruntungan di Tahun Ayam.