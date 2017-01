VIDEO - Lihat Meriahnya Parade Cheongsam di Miracle Aesthetic Clinic

SURYA.co.id | SURABAYA - Nuansa Imlek yang biasa identik dengan warna merah, di tangan desainer Herman Arifin menjadi beda.

Menurutnya busana Imlek kini tidak lagi harus berwarna merah.

"Gaun cocktail dress pun bisa untuk nuansa imlek asal kerah tetap menggunakan khas kerah model shanghai," ujarnya di sela fashion show parade cheongsam di Miracle aesthetic clinic, Selasa (17/1/2017).

Herman Arifin yang membawakan koleksi Cheongsam modern dengan model para sosialita Surabaya.

Acara yang dihadiri pelanggan setia dan sosialita Surabaya itu cukup meriah dan membuka kesempatan para pelanggan untuk tampil fresh di perayaan Tahun Baru Imlek.

Selain fashion show juga dikenalkan perawatan Rejuvenation Filler dan MD Laser Skin Skin Rejuvenation yang bersamaan akan menambah beauty glow saat perayaan Tahun Baru Imlek 2568.

Dengan mendatangkan make up artist, Vina Wijayanti, pengunjung melihat langsung peragaaan aplikasi make up dan hair do yang pas untuk perayaan Imlek.