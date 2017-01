Pengemudi Ojek Online Jadi Peserta BPU BPJS Tenaga Kerja

SURYA.co.id | SURABAYA - Baru tiga bulan menjadi pengemudi ojek berbasis aplikasi, M Farid Fadrix terlihat bersuka cita saat menerima kartu Badan Pengelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK), Selasa (17/1/2017).

Warga Semampir Surabaya ini mengaku tidak menyangka akan mendapatkan perlindungan dari BPJS TK saat bergabung sebagai pengendara ojek online.

"Ternyata kok dapat. Saya lebih tenang, meski tidak berharap mengalami kecelakaan saat bekerja, tapi pengalaman teman dan membaca berita-berita terkait kecelakaan motor, membuat saya kuatir dan takut. Bismillah, sudah pegang kartu ini, ada kekuatiran yang bisa dikurangi," kata Farid, usai mengambil kartu di kantor operasional GoJek Surabaya di kawasan Jl Tidar.

Pendaftaran sebagai peserta didapat Farid secara otomatis melalui manajemen GoJek. Tapi premi atau iurannya dia membayar sendiri melalui setor langsung tunai melalui kasir di minimarket. Karena Farid terdaftar sebagai peserta BPJS TK Bukan Penerima Upah (BPU).

Penyerahan kartu kepesertaan BPJS TK BPU untuk pengendara ojek online dilakukan Kantor BPJS cabang Surabaya Tanjung Perak.

Sebelum diserahkan, lebih dari 4.463 mitra Go Jek, telah terdaftar sebagai peserta BPJS TK Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak. Mereka terdiri dari 3.642 mitra pengemudi Go Jek, 464 Go Box dan 357 Mitra Go Life (‘Go-Massage', 'Go-Clean' dan 'Go-Glam' ).

"Para mitra tersebut diikutkan dalam dua program, yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian," jelas Poedji Santoso, Kepala BPJS TK kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak.

Selain dua program yang sudah dltawarkan, mitra Gojek juga bisa mengambil program lainnya seperti jaminan hari tua. lni tentu sangat penting, mengingat tidak selamanya pengemudi akan menjalankan pekerjaan tersebut.

"Nanti kami harapkan mereka mulai memikirkan hari tuanya ya kan. ltu hari tua boleh untuk informal, jadi nanti 2 persen dipakailah dari dasar upah yang dikehendaki ," jelas Poedji.

Para mitra tersebut digolongkan sebagai pekerja informal. Dalam asumsinya, pendapatan pengemudi adalah Rp 1.000.000 per bulan. Sehingga, iuran yang harus dibayarkan adalah Rp 16.800 per bulan. luran tersebut meliputi program antlsipasi kecelakaan kerja dengan besaran iuran Rp 10.000 per bulan dan kematian sebesar Rp 6.800.