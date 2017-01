Tak Temukan Tenaga Kerja Asing Saat Sidak, DPRD Jombang Cecar Pabrik Plywood Soal Limbah

Komisi A DPRD Jombang mendapat penjelasan dari petinggi PT SUB perihal limbah perusahaan, Senin (16/1/2017).

SURYA.co.id | JOMBANG – Komisi A DPRD Jombang ‘memberondong’ para petinggi PT Sejahtera Usaha Bersama (SUB) dengan sejumlah pertanyaan seputar limbah debu yang selama ini mengganggu warga sekitar.

Hal itu terungkap saat komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan agraria ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) di perusahaan produsen plywood tersebut.

Komisi A sebenarnya melakukan sidak di PT SUB dengan fokus utama terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan yang berlokasi di Desa Tanon, Kecamatan Diwek, Jombang, ini,

Tetapi ketika tidak ditemukan persoalan TKA, Komisi A kemudian mempersoalkan tindak lanjut penanganan limbah PT SUB. Sebelumnya, warga sekitar memang mengeluhkan polusi debu yang mengganggu aktivitas warga.

“Kami minta penjelasan tentang tindak lanjut atau penanganan dari persoalan limbah debu yang dikeluhkan warga,” tanya Wakil Ketua Komisi A Andik Basuki Rahmat.

Menjawab pertanyaan itu, Manager Teknik PT SUB Hadiyono membeber langkah-langkah yang dilakukan perusahaan. Pertama, sudah memperbaiki cerobong asap.

“Sesuai arahan Badan Lingkungan Hidup, cerobong asap sudah kami tambah ketinggiannya,” kata Hadiyono.

Kemudian yang kedua, sambung Hadiyono, sudah dipasang ‘incinerator’ atau mesin pembakar limbah modern.

“Dengan mesin ini, asap atau debu yang keluar akan jauh di bawah ambang batas bahaya,” kata Hadiyono.

Terkait soal TKA, Manager Human Resource Development (HRD) PT SUB, Septianton mengatakan di PT SUB, tidak ada satupun TKA.

Dikatakan, seluruh karyawan PT SUB Jombang yang berjumlah 3154 pekerja adalah WNI, bahkan 60 persen diantaranya warga sekitar pabrik.

“Itu memang sudah menjadi kebijakan PT SUB untuk lebih mengutamakan warga sekitar pabrik,“ ujar Septianton.

Diakui Septianton, di PT SUB kadang-kadang ada orang asing keluar masuk.

“Namun, mereka adalah ‘buyer’ (pembeli) atau calon pembeli. Pembeli kami memang dari luar negeri, dan mereka sangat cermat. Sebelum melakukan pembelian lanjutan atau baru akan membeli, mereka akan meninjau langsung ke pabrik,“ kata Septianton.