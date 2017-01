Pakar Trading: Hanya yang Kreatif yang Mampu Ubah Situasi Sulit Jadi Keuntungan

SURYA.co.id | SURABAYA - Memasuki 2017, para pelaku keuangan melihat adanya peningkatan volatilitas di berbagai sektor ekonomi global.

Mulai dari fluktuatifnya nilai tukar mata uang, pelemahan harga emas, dan berubahnya harga minyak mentah.

Optimisme itu digaungkan oleh Mikael Breinholst, CEO dan CO Founder Tradeworks saat menjadi pembicara di seminar Tradeworks Advance yang diselenggarakan Monex Investindo Futures, Senin (16/1/2017). Mikael mengatakan peluang tetap ada dari situasi apapun.

”Dan hanya orang yang kreatif saja yang mampu mengolah peluang dari situasi sulit menjadi keuntungan,” kata Mikael.

Mikael menambahkan, situasi dunia akhir-akhir ini selalu menimbulkan kejutan. Salah satunya adalah terpilihnya Donald Trump sebagai pemimpin baru negara adidaya, Amerika Serikat, yang tentu memberikan dampak pada banyak hal. Termasuk volatilitas pasar keuangan global dan meningkatnya mata uang dolar Amerika.

Sebagai contoh, Euro jatuh menjadi 1.0590 dolar AS dari 1.0729 dolar AS pada kurs akhir tahun lalu.

Hal yang sama juga terjadi pada mata uang Poundsterling yang merosot ke 1.2072 dolar AS dari 1.2491.

Selain meningkatnya nilai dolar dan harga emas yang turun, kondisi tak menentu juga merambah harga minyak mentah. Dalam kurun waktu sebulan ini, harga minyak mentah cenderung menguat.

"Ini juga jadi peluang emas,” tambah Omegawati, PR Manager Monex.