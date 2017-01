Makin Diminati Negara Lain, Jatim Terus Andalkan Ekspor Permata

SURYA.co.id | SURABAYA - Perhiasan dan permata akan terus menjadi andalan ekspor Jatim ke luar negeri. Pasalnya, nilai ekspor komoditas ini terus meningkat setiap tahun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Teguh Pramono mengatakan, jika tahun 2015, nilai ekspor produk perhiasan dan permata asal Jatim hanya 3,290 miliar dolar AS, tahun 2016 naik menjadi 4,161 miliar dolar AS.

"Ini berarti, kenaikannya mencapai 26,50 persen," ujarnya, Senin (16/1/2017).

Dengan masih tingginya permintaan negara lain terhadap komoditas tersebut, produk kerajinan perhiasan dan permata akan tetap menjadi andalan ekspor Jatim sepanjang tahun ini.

"Tetap masuk satu dari lima besar komoditas ekspor andalan kita," tegasnya.

Menurut Teguh, negara yang paling meminati produk perhiasan dan permata, termasuk emas, perak serta tembaga Jatim negara Eropa, seperti Swiss. Lalu negara Asia Timur, seperti Jepang dan negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia.

Mereka suka dan memburu perhiasan asal Jatim karena model dan desainnya cukup bagus serta menarik. Sementara harganya sangat bersaing. Selain itu, tentu saja kualitasnya yang bagus dan tidak kalah dengan produk dari negara lain.

"Makanya, setiap triwulan sekali, desainnya selalu berubah dan mengikuti permintaan perkembangan pasar," imbuhnya.

Selain perhiasan dan permata, ekspor non migas Jatim pada 2016 didominasi oleh lemak dan minyak hewan/nabati dengan nilai 1,282 miliar dolar AS. Dengan negara tujuan, ASEAN, Jepang dan Tiongkok.

Lalu, ekspor barang dari kayu ke Eropa dan Amerika Serikat yang mencapai 1,148 miliar dolar AS. Kemudian ekspor ikan dan udang, terutama ke Jepang dan Amerika Serikat senilai 1,074 miliar dolar AS. Lantas ekspor tembaga ke Tiongkok, Jepang, dan negara ASEAN dengan nilai total 871.704 juta dolar AS.

Setelah lima komoditas utama tersebut, bahan kimia organik, kertas karton, berbagai produk kimia, daging ikan olahan, dan alas kaki menjadi lima komoditas lain yang masuk 10 besar ekspor andalan Jatim.

Kata Teguh, secara kumulatif total nilai ekspor Jatim pada 2016 mencapai 18,952 miliar dolar AS. Naik 10,70 persen dibandingkan ekspor periode yang sama 2015 yang hanya 17,120 miliar dolar AS.