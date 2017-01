Banyuwangi Kembangkan Pariwisata Halal, Dorong Sertifikasi Halal Hotel dan Restoran

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Ada sejumlah destinasi wisata di Banyuwangi yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi pariwisata halal.

”Misalnya di Pantai Grand Watudodol atau Pulau Tabuhan. Nanti bisa disegmentasi, misalnya khusus keluarga. Bisa juga ada club beach khusus muslimah dan anak-anak. Ini bukan SARA, tapi murni menggarap pasar pariwisata. Di sejumlah negara, konsep seperti ini laris-manis diserbu wisatawan muslim,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas,‎Senin (16/1/2017).

Selain itu, sambung Anas, destinasi lain yang bisa dikembangkan adalah Pulau Santen.

Namun, di destinasi tersebut, masih perlu dipersiapkan infrastrukturnya karena belum sebaik Pantai Grand Watudodol atau Pulau Tabuhan.

Anas menyebut, potensi wisata halal cukup besar. Populasi umat Islam di dunia sekitar 1,6 miliar jiwa dan bakal terus bertambah. Belanja wisata halal pada 2012 mencapai US$ 137 miliar.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya. Beliau bilang, wisatawan muslim dari Timur Tengah nilai belanjanya cukup besar, rata-rata US$ 1.200 per orang per kunjungan,” kata Anas.‎

Untuk mendukung pariwisata halal, sambung Anas, sejumlah hal perlu dilakukan. Di antaranya mendorong sertifikasi halal untuk hotel dan restoran.

Langkah ini mendapat apresiasi dari kalangan ulama. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, yang sempat mengunjungi Banyuwangi, Jumat (13/1/2017) mengatakan pariwisata halal (halal tourism) kini memang menjadi tren.

Di tengah upaya pemerintah menggenjot sektor pariwisata, segmen halal tourism cukup potensial dikembangkan.

”Saya sangat mengapresiasi jika ada yang mengembangkan halal tourism. Indonesia sangat cocok untuk pengembangan jenis pariwisata tersebut,” ujar KH Maruf Amin yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kala itu.

Kiai Maruf menyarankan agar Pemkab Banyuwangi menggandeng para pelaku jasa travel umroh dan haji dalam mengembangkan dan mempromosikan pariwisata halal ke calon wisatawan dari Timur Tengah.

”Ini bisa digandeng oleh Banyuwangi jika ingin mengembangkan pariwisatanya,” kata Maruf.