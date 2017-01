Ternyata Begini Rasanya Menjadi Manusia Hobbit Itu

Reportase AININ NADHIFA

Mahasiswa Jurusan PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

KOTA Batu salah satu kota yang memilik berbagai macam destinasi wisata dan pantas mendapat julukan kota wisata.

Banyak pilihan tempat wisata bagi pengunjung dan hampir seluruh tempat wisata di kota ini berbau alam karena dikelilingi bukit dan pegunungan yang sejuk.

Salah satunya Taman Kelinci, destinasi wisata yang masih baru ini berlokasi di Jalan Paralayang, Pandesari, Pujon. Jalan menuju Taman Kelinci bisa dijangkau dari jalan utama dan tidak terlalu jauh dengan medan tidak begitu sulit.

Hanya saja pengunjung perlu berhati-hati, utama saat musim penghujan karena jalanan yang cenderung licin. Jika pernah ke paralayang pasti melewati tempat ini karena lokasinya tepat di bawah paralayang. Pengunjung cukup membayar harga tiket masuk Rp. 10.000.

Salah satu spot menarik untuk berswafoto di Taman Kelinci ini adalah Rumah Hobbit seperti yang ada di film The Lord of The Rings. Di dalam Rumah Hobbit terdapat kelinci-kelinci yang sangat menggemaskan.

Selain itu masih ada juga rumah kelinci yang kecil-kecil dengan kelinci-kelinci lucu bebas berkeliaran. Pengunjung bebas mengelus, mengejar dan memberi makan kelinci secara langsung.

Setelah lelah berlarian kesana kemari mengejar kelinci, pengunjung dapat beristirahat di gazebo yang ada sembari menikmati pemandangan indah dan merasakan udara sejuk segar

Selain dikelilingi pegunungan, pengunjung juga dimanjakan dengan taman bunga yang cantik. Tak heran jika banyak wisatawan yang menghabiskan waktu liburan bersama keluarga di tempat ini.

“Di sini kita tidak hanya sekadar berlibur, tapi tempat ini sangat cocok bagi anak saya untuk mengenal alam, hewan dan tumbuhan,” ujar Dian, wisatawan asal Kota Kediri.

Taman Kelinci ini adalah salah satu tempat wisata yang sangat laik dikunjungi bagi yang ingin berwisata bersama keluarga ataupun bersama teman, tidak pandang umur dan tidak harus merogoh kocek terlalu dalam.