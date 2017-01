Oon Project Pop Berpulang, Dewi Sandra: Dia Pernah Membuat Kami Tertawa

SURYA.co.id - Innalillahi wa Innailaihi Rojiun. Artis dan Komedian Muhammad Fachroni atau yang biasa disapa Oon berpulang ke Rahmatullah, Jumat (13/1/2017).

Personil Project Pop ini mengembuskan nafas terakhir setelah berjuang melawan penyakit diabetes yang dideritanya.

Kabar duka ini disampaikan di akun resmi project pop.

"Kepada seluruh #popop yang kita sayangi... terima kasih buat semua doa, dukungan, dan kasih sayangnya buat @ronio2n.

Innalilahi wa innalillahi rojiun

Di hari jumat penuh berkah

13 Januari 2017

Sahabat, sodara ,adek terkecil kita berpulang ke Rahmatullah @ronio2n

Allah beri pengampunan...dilapangkan jalannya menuju.Surga Nya.. Aaminn YRA

Kami semua sangat kangen kamu, On! Rest in peace. We love you, bungsu. Tanpa kamu jadi kurang seru!"

Sejumlah artis juga mengucapkan bela sungkawa, seperti Dewi Sandra.

"Dia telah menghibur kita saat kita mungkin lagi butuh hiburan dan pasti pernah membuat kami tertawa and i think that is such a great legacy as a comedic entertainer. He will be remembered," tulis Dewi Sandra di akun Instagramnya.

"Innalillahi wa inna Illaihi raji'uun..

Muhammad Fachroni (Oon) - Project Pop,

Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT.

Semoga keluarga dan sahabat2 terdekatnya termasuk teman2 di Project Pop yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Aamiin Ya Rabb," sambungnya.

Selain itu ucapan bela sungkawa juga disampaikan ratusan penggemar.