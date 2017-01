Toffin Ajak Owner Cafe Jatim Diskusi Soal Kopi, ternyata Hasilnya seperti ini

LATTE ART - Viki Rahardja, Barista terkenal asal Tanggerang yang tahun lalu menang dalam Singapore City Battle Latte Art Asia 2016 menunjukkan keahlian latte art di Workshop bertema Taste Your Temperature di Calibre Coffee, Kamis (12/1/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Banyaknya kafe di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, membuat pelanggan jadi pilih-pilih tempat untuk hanya menikmati secangkir kopi.

Hal ini diakui Owner Calibre Coffee Roasters Surabaya, John Kawilarang saat ditemui Surya.co.id, Kamis (12/1/2017).

Workshop bertema Taste Your Temperature di cafenya, John mengaku banyak peminat.

"Artinya banyak sekali peminatnya. Saya juga ngga nyangka para owner cafe dan pecinta kopi ini datang dengan antusias yang besar. Itu artinya bisnis cafe pun persaingannya cukup ketat," katanya.

Tak tanggung-tanggung, Toffin menghadirkan Hidenori Izaki, The Champion of World Barista Championship (WBC) from Japan dan Viki Rahardja, Barista terkenal asal Tanggerang yang tahun lalu menang dalam Singapore City Battle Latte Art Asia 2016 untuk mengisi diskusi.

"Kami mendiskusikan banyak hal, salah satunya yang menjadi topik utama adalah proses mengatur temperatur atau suhu kopi saat membuat latte," terang Viki.

Penggemar kopi Toraja dan Malabar ini berbagi pengalaman soal membuat latte art. Dirinya juga sempat mencontohkan cara menggambar sebuah gaja di atas gelas kopi.

"Banyak faktor yang melatarbelakangi keberhasilan membuat coffee latte, agar tetap cantik dan enak diminum. Di antaranya tergantung suhu air, penggilingan kopi, shangrai kopi, faktor penyeduhan, banyak sekali dan itu memang perlu belajar dan pengalaman. Ngga hanya cantik, kopi juga harus enak dan hangat saat diminum," tutupnya.