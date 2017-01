Raffi Ahmad Ditinggal Buah Hatinya, Dia Bilang Ada Acara Seratus Harian

SURYA.co.id | JAKARTA - Raffi Ahmad harus rela berjauhan dengan anak semata wayangnya, Rafathar Ahmad. Sebab, Rafathar dibawa eyangnya, Rita, untuk menghadiri acara keluarga di Padang, Sumatera Barat.

"Cuma Rafathar doang di Padang, Gigi sama saya mau syuting, live. Kita masih ada kerjaan sampai hari Jumat. Rafathar sama mama Rita," kata Raffi saat ditemui tabloidnova.com di acara 'I Can See Your Voice' season 2, MNC Tower, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (12/1/2017).

Raffi menjelaskan, keberangkatan Rafathar ke Padang bukan dalam rangka liburan, melainkan acara 100 harian neneknya Nagita Slavina.

"Enggak, bukan liburan, ada acara seratus harian neneknya Gigi. Jadi Rafathar pergi ke sana, aku sama Gigi syuting terus sampe hari Sabtu," kata Raffi.

Jarak Jakarta - Padang rupanya membuat Raffi rindu dengan Rafathar, terlebih ayah dan anak ini tak bertemu selama seminggu lamanya.

"Ya, pasti kangenlah, cuma Sabtu Insya Allah mau jemput Rafathar. Sabtu pagi berangkat, Sabtu malamnya pulang," serunya. Novrina