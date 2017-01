Maia Buang Wajah Ahmad Dhani, Netizen Cekikikan, 'Ngrusak Pemandangan Bun'

SURYA.co.id - Lama berpisah, Maia Estianty rupanya ingin menghilangkan jejak Ahmad Dhani dari kehidupannya.

Itulah alasan, personil duo Maia ini tidak pernah memajang foto Ahmad Dhani dalam laman media sosialnya.

Bahkan, saat Ahmad Dhani berada di antara anak-anaknya, Maia membuang gambarnya.

Seperti ketika Ahmad Dhani berfoto bersama ketiga anaknya, Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani saat acara turun tanah anak Dhani dengan Mulan Jameela.

Pada foto yang dipajang di laman Instagram Al Ghazali tampak Ahmad Dhani berada di antara mereka dengan memakai seragam beskap Jawa.

Foto ini lalu dicopas Maia dan ditampilkan di akun instagramnya. Tentu tanpa ada gambar Ahmad Dhani.

"#myboys ... Handsome !!!! Love you all!!!! @alghazali7 @elelrumi @duljaelani (sorry kalo di crop hahahaha)," tulis Maia dalam captionnya.

Langkah Maia membuang gambar Dhani dianggap lucu para penggemarnya.

Mereka juga salut dengan pernyataan Maia yang masih meminta maaf atas crop itu.

ais17_: Hahaha. Gapapa bund. Lebih ademan kek gini wkkwk

cc_queen_maulika: Bagusan dicrop, tante@maiaestiantyreal ha ha ha

wanty_cahyadi: Memang pantas dicrop bun... klo g dicrop ngrusak pemandangan bunda maia...

raras_samanta: Sudah seharusnya Bund @maiaestiantyreal . Kalau ga dikrop malah kasihan, kalah ganteng sm bertiga. Jaauuuhhh....

iin_herman: Hahahahaha ... udah liat foto aslinya bun, bagusan yg ini gak bikin atit mata ... maaf ya boys