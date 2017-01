Inilah Uniknya GamelAwan Sulap Lagu Hit Berasa Serba Langgam

Reportase Agus Buchori AMd

Guru Seni dan Budaya SMAM 6 Ponpes Karangasem Paciran Lamongan





BAGAIMANA kalau lagu See You Again, soundtrack film Furious 7 itu mendadak berirama langgam dan bersyair bahasa Jawa? Mungkin aneh. Bisa jadi asing di telinga. Namun, itulah yang terjadi saat GamelAwan, grup musik asal Sendang Agung, Paciran, Lamongan, berimprovisasi.

GamelAwan yang dimotori Kholis Kurniawan, sempat menjadi trendsetter ketika videonya diunggah di situs youtube.com dan memancing reaksi banyak penggemar musik dengan alunan aransemen lagu-lagu hit yang digubah menjadi berlaras gamelan.

Ditemui di sela-sela konser pembukaan café and resto Jandom, Sabtu (7/1/2017) di Desa Sendang Agung, awak GamelAwan mengaku bila lagu-lagu Top 40 lebih banyak dijamah telinga remaja dan dari sana ia meminjam untuk disisipi unsur gamelan agar para remaja bisa mendengarkan dan mengapresiasinya dengan harapan mereka nantinya lebih mencintai gamelan sebagai musik tradisi negeri sendiri.

Tentunya semua sudah tak asing dengan lagu Kun Anta yang dinyanyikan Humood AlKhudher. Lagu berbahasa Arab yang dipoles dengan aransemen gamelan Jawa sehingga terasa lebih akrab di telinga.

Ada juga lagu dari Alan Walker berjudul Fade yang dibawakan GamelAwan malam itu menjadi lagu beraransemen Jawa dengan judul baru Sepine.

Kemahiran GamelAwan memoles lagu-lagu hit dengan balutan gamelan memang tak terlepas dari latar belakang pendidikan Kholis Kurniawan sebagai alumnus jurusan seni musik di Universitas Negeri Surabaya tahun 2012.

“Saya juga sempat kuliah di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya tapi nggak lulus,” akunya.

Membawakan delapan lagu malam itu, dibuka dengan Zubaidah cover lagu yang dipopulerkan Dawin berjudul Dessert, GamelAwan berhasil memuaskan penonton dengan komposisi-komposisi yang dibawakannya.

Maju terus GamelAwan oh wo oh….oh wo..oh…..jadilah dirimu sendiri…….seperti syair yang kau gubah dari lagu Kun Anta Humood AlKhudher yang begitu memotivasi.