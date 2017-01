Pakde Karwo: Rumah Kreatif BUMN Dorong Berkembangnya Industri UMKM

SURYA.co.id | SURABAYA - Diresmikannya Rumah Kreatif BUMN (RKB) sebagai tempat pembinaan pelaku UMKM sangat tepat sebagai standing committee. RKB akan menjadi tempat singgahnya para pelaku UMKM dan solusi terhadap pengembangan UMKM mulai dari masalah pembiayaan, packaging, branding, serta akses modal.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo (Pakde Karwo), saat mendampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, meresmikan Rumah Kreatif BUMN di Jalan Chairil Anwar No 20 Surabaya, Rabu (11/1/2017).

“Ini program luar biasa untuk mensupport kehidupan ekonomi kreatif. Jatim sudah punya ekonomi kreatif, tapi kurang terakses terhadap kapital. Kalau kemudian tentang kompetensi dan e-commerce, ini pas. Saya kira ini sejalan dengan kebijakan tentang industri kreatif bersama Badan Ekonomi Kreatif. Nanti rencananya setiap kabupaten ada rumah seperti ini,” kata Pakde Karwo.

Menurutnya, data dari BPS Tahun 2013, UMKM di Jatim sebanyak 6,8 juta by name by address. Sedangkan 92 persen tenaga kerja di Jatim berasal dari sektor UMKM.

“Maka kondisi UMKM kita sebanyak 1.671 UMKM yang ekspor dari total keseluruhan 6,8 juta. Dari 6,8 juta ini, 29,97 persen berasal dari industri pengolahan, 17,84 persen dari perdagangan besar dan kecil, serta 14,42 persen di industri on farm agro. Jadi 61 persen industri di Jatim berasal dari tiga industri ini,” kata Pakde Karwo.

Dari industri pengolahan, lanjut Pakde Karwo, sebanyak 30 persen di bidang agro, 26 persen di tembakau, dan sisanya dr industri lain.

“Jadi posisi Jatim on farm agro. Jadi kegiatan seperti ini sangat baik bagi industri agro, terutama untuk meningkatkan kualitas packaging dan pembiayaan. Kalau industri primer sendiri selama ini ada pembiayaan murah dari Bank UMKM bunganya 6 persen khusus imdustri primer agro,” tambahnya.

Pakde Karwo menambahkan, saat ini Jatim memiliki 26 Kantor Perwakilan Dagang di provinsi lain dan 3 perwakilan dagang aktif di luar negeri yakni di Tianjin, Jepang dan Singapore. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan sektor UMKM dan koperasi.

“UMKM kita menyumbang 54,98 persen terhadap PDRB. Tahun ini PDRB 1.851 Triliun Rupiah, dimana sektor UMKM dan koperasi sebanyak 1.017 Triliun Rupiah,” katanya.

Selain itu, Pakde Karwo minta perusahaan penerbangan untuk membuka rute di beberapa wilayah seperti Tulungagung, Bawean dan Pulau Kangean.