Pakai Kebaya, Mantan Artis Cilik yang Menjadi Transgender ini Disindir, 'Om Taubat Om!'

SURYA.co.id - Masyarakat sepertinya belum bisa sosok kontroversial seperti Dena Rachman.

Mantan artis cilik ini memutuskan menjadi seorang transgender.

Sejak saat itu, Dena yang memiliki nama asli Renaldy Denada Rachman ini selalu menjadi sorotan.

Seperti yang terlihat ketika pelantun lagu 'Ole-ole' ini mengunggah foto di akun instagramnya.

Hampir di setiap komentar selalu ada komentar miring terutama ketika dia membagikan foto-foto seksinya.

Kali ini, pada momen Dena Rachman mengunggah foto dirinya saat mendatangi sebuah acara pernikahan, Senin (9/1/2017) menjadi sorotan netizen.

"Again, one of us is tying the knot! Congrats Shashiqua!@shashikakenran," tulis Dena mendeskripsikan fotonya.

Banyak yang salah fokus pada bahu Dena.

Netizen menganggap bahu Dena masih tampak maskulin bak seorang laki-laki.

indahalenia, "Bahu nya lenturin sis, gak ngebohong yah kalo bahu laki."