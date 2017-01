Kemasan Pembalut Antar Mahasiswi Petra Raih Prestasi Internasional

Mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Jovita Christina dan Hana Setiono Oei menunjukkan "This Pain is Temporary" di Kampus UK Petra Surabaya, Selasa (10/1/2017). Karya berbentuk "Packaging" atau wadah pembalut berbentuk novel berseri ini mewakili Indonesia di ajang Internatsional Asia Student Package Design Competition (ASPaC) di Jepang.

SURYA.co.id | SURABAYA - Lima kotak berisi buku dengan sampul layaknya novel berseri menjadi kunci kemenangan mahasiswa Program Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Kristen (UK) Petra dalam menjuarai Asia Students Package Design Competition (ASPaC) Award 2016.

Kompetisi ini merupakan kompetisi desain kemasan tingkat internasional bagi mahasiswa fakultas desain di Jepang, Korea, Indonesia, Thailand, China, dan Taiwan yang tahun ini menjadi tahun kedua bagi Indonesia untuk berpartisipasi di dalamnya.

Mahasiswa itu adalah Hana Setiono Oei dan Jovita Christina Tandono. Keduanya adalah mahasiswa semester 8 DKV UK Petra yang menjadi juara setelah mengusung konsep 'Thin Pain la Temporary' untuk ide kemasan yang mereka ciptakan.

This Pain is Temporary merupakan wadah pembalut berbentuk novel berseri yang menjadi surprise bagi para gadis yang baru pertama kali mengalami menstruasi.

Melalui produk kemasan ini, mereka ingin membidik kalangan remaja yang baru-baru saja mengalami menstruasi.

"Kejutan ini menjadi pegangan sang gadis saat menghadapi hari-hari menstruasi agar merasa nyaman," kata Hana.

"Konsep dari logo This Pain is Temporary adalah siklus cuaca. Sebab siklus menstruasi ini sendiri diibaratkan siklus cuaca yang mendung dan hujan deras sedangkan berakhirnya menstruasi diibaratkan dengan matahari kembali bersinar cerah," sambungnya.

Novel berseri ini berisikan 5 buku yang menandakan 5 hari menstruasi dengan beberapa ukuran.

Di setiap buku berisi beragam informasi seputar menstruasi. Mulai dari berbagai fakta terkait menstruasi hingga kiat menjaga mood saat menstruasi.

Setiap dibuka halamannya, di dalam buku tersebut terdapat sebuah kotak yang dapat difungsikan sebagai wadah pembalut sehingga para perempuan yang sedang menstruasi dapat menggunakannya sewaktu-waktu dan di mana saja.

Pada buku novel volume ke 2 berjudul You dont know woman misalnya, berisi informasi pada gadis remaja bahwa menstruasi pada perempuan akan menjadikan perempuan merasakan perubahan secara fisik dan emosi.

Konsep yang unik sekaligus tidak biasa ini disusun sekitar seminggu. Namun dalam praktek pembuatannya, mereka berkali-kali mengalami trial dan error. Mulai dari dimensi kemasan yang kurang pas hingga kemasan yang tidak rapi.

“Habis banyaknya karena memang kami harus menyesuaikan ukuran pembalut dengan kemasan. Apalagi ada yang kemasan kami buat berisi 2 pembalut dengan jenis yabg berbeda,” lanjut Jovita.