Semen Indonesia Siapkan Langkah Strategis untuk Kinerja 2017, ternyata seperti ini Kiatnya

SURYA.co.id | SURABAYA - Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia Tbk (Persero), Rizkan Candra menyiapkan langkah strategis untuk produksi semen secara holding di tahun 2017. Yaitu dengan mengoptimalkan produksi pada semua pabrik.

"PT Semen Gresik akan beroperasi secara penuh. Jika selama ini kami masih menangani pabrik di Tuban maupun pabrik yg masih beroperasi sedikit, tapi mulai 1 Januari 2017, Semen Gresik beroperasi secara penuh menjadi strategic holding. Berpikir bagaimana porfoilio perusahaan ini, serta strategic marketing grup ini. Bagaimana strategic human resources dan production, berkembang ke mana saja, bisnis hilir dan pendukung," kata Rizkan, usai upacara dan tasyukuran perayaan HUT SI di Wisma A Yani, Gresik, Senin (9/1/2017).

Lebih lanjut Rizkan menyebutkan, tahun 2016 lalu, menjadi tahun terakhir dengan bergantung 100 persen kepada industri semen domestik. Tahun 2017 pihaknya melihat sebuah era baru dmana SI akan jadi perusahaan persemenan terkemuka di Asia Tenggara.

"Tentunya bukan hanya semen, tapi ruang lingkup regional dan turunan dari produk semen, mencakup bisnis-bisnis pendukung," lanjut Riskan.

Di tahun 2016, pertumbuhan industri semen secara nasional negatif. Tapi suplai SI, dari 41,7 persen di tahun 2015 lalu menjadi 41,6 persen di tahun 2016.

"Kurang lebih stagnan. Kalau lihat peta pesaing, jauh turunnya ada yang 3 persen-4 persen, yang ini dimakan oleh pemain-pemain baru," tambah Rizkan.

Tahun 2016 lebih banyak didrive pertumbuhan negatifnya karena pertumbuhan negatif di sisi retail yakni penggunaan semen bag. Pertumbuhan sangat tipis, padahal harga turun 7,3 persen. Sehingga ditotal pertumbuhan dari 2015 ke 2016 sekitar 0 sampai minus 1 persen.

"Untuk 2017 kami harap sektor retail menggeliat karena kita tahu down to value untuk pinjaman sudah diperbaiki sehingga diharapkan itu bisa menjadi insentif. Perkembangan suku bunga turun juga, bisa menstimulasi sektor retail untuk bergerak. Sehingga 2017 kita harapkan tidak negatif," ungkap Rizkan.

Tahun 2017, Rizkan berani mentargetkan penjualan naik 1,4 persen, atau hampir sekitar 27 juta ton. Juga mengharapkan pertumbuhan revenue di atas 2 digit atau 10 persen, atau tumbuh tidak di bawah pertumbuhan market.

"Jika pertumbuhan market diperkirakan 4 persen, kita target 4 persen lebih," tegasnya.

Untuk semen domestik strategi utama SI adalah dengan meningkatkan brand dan distribusi. Brand grou SI disebut sudah sangat kuat, tapi akan terus perkuat.

Diakui Rizkan, brand premium SI hanya kurang di Jawa bagian barat. Hal itu akan perbaiki, dengan menargetkan seluruh Indonesia brand SI menjadi brand paling premium.