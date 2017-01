Cantik, Jago Balet dan Modeling, Tetapi Akhirnya Harus Pilih Modeling

SURYA.co.id | SURABAYA - Balet dan Modeling adalah dunia yang tak bisa lepas dari keseharian Indah Yuniastri. Namun sebesar apapun keinginannya untuk bisa melakoni keduanya secara intens, toh tetap saja di harus memilih salah satu karena keterbatasan waktu yang ada.

Karena itulah, Indah akhirnya memutuskan untuk sementara fokus pada dunia modeling meski kesibukannya di bidang itu juga merupakan 'bonus' yang diperoleh karena menggeluti dunia balet.



Apa yang sedang ia lakukan saat ini memang tak hisa lepas dengan kepiawaiannya dalam bermain balet. Lajang kelahiran Surabaya, 8 Juni 1987 ini sejak usia 6 tahun sudah menjadi balerina.

"Sejak usia 6 tahun sudah ikut dance class di Wijaya Kusuma," kata wanita yang akrab disapa Indah Lim.

Dari dance ini alumnus program komunikasi di UK Petra itu memperdalam ballet class dengan bergabung bersama Belle Ballet School hingga tahun 2014.

Gerakan balerina yang ia kuasai membuat pemilik tinggi badan 172 cm dan berat badan 49 kg ini tak kesulitan ketika ia mencoba berjalan di atas catwalk.

Secara otodidak, penyuka Bakso Ketabang Kali dan Bakso Solo akhirnya ketagihan di dunia modeling. Dari teman temannya ia banyak menerima job sebagai model freelance.

"No class for modeling, learning by doing (tidak ada kelas untuk modelling, semuanya dipelajari dari mencoba)," ujar penyuka traveling dan sport

Bahkan untuk modeling ini, Indah juga melebarkan sayap hingga mengadu peruntungan di Jakarta. Kebetulan di Jakarta ia bergabung dengan JIM agency.

"Untuk sekarang model sudah menjadi profesi utama, dance masih jalan tapi untuk hobi saja," cetus Indah yang bercita cita menjadi wanita pebisnis.