Vakum Dua Tahun, Ed Sheeran Lempar Dua Single Baru Sekaligus, Simak Pengakuannya Ini

SURYA.co.id | LONDON - Vakum selama dua tahun dari dunia musik, penyanyi dan penulis lagu Ed Sheeran akan merilis dua single baru sekaligus berjudul Shape of You dan Castle on the Hill.

"Karena saya sudah pergi cukup lama, ini dua single daripada hanya satu," tulis pemenang Grammy dan BRIT Award berusia 25 tahun itu dalam postingan di akun Twitter, Jumat (7/1/2017).

Shape of You awalnya ditulis untuk Rihanna, namun Sheeran berubah pikiran karena lirik yang berkembang.

Sheeran sendiri merupakan salah satu artis terlaris Inggris dalam beberapa tahun terakhir dan menulis lagu untuk One Direction, Taylor Swift dan Justin Bieber.

Sayang, ia tidak mengatakan apakah akan ada album menyusul rilis kedua lagu tersebut.

Lagu-lagu itu adalah yang pertama dikeluarkan Sheeran sejak dia merilis Photograph pada Mei 2015.

Dia mengaku menghabiskan waktunya untuk berpergian karena dia "tidak pernah melihat apa-apa selain hotel, tempat pertunjukan dan bar" ketika tur.