Sosok Ini yang Bisa Membuat Ashanty Emosi, Coba Tebak Cowok Apa Cewek?

SURYA.co.id - "Mending unshare aja walau keluarga. ngga bisa dibilangin. mau jadi apa cobaaa. semoga kembali kejalan yang benar".

Kalimat ini ditulis penyanyi Ashanty dalam twitternya seraya membubuhkan emoticon menangis dan marah.

Banyak netizen menduga kalimat itu ditujukan kepada Millendaru, keponakannya yang belum lama ini memamerkan kekasih barunya di media sosial.

Kemarahan Ashanti beralasan karena pacar baru Millen itu seorang laki-laki atau sama jenis kelaminnya dengan Millen.

Belum lagi ucapan selamat yang disampaikan kawan-kawannya melalui semakin menambah tensi Ashanty naik.



Millendaru

Siapa sebenarnya Millen?

Dalam akun instagramnya, Millen yang memiliki nama MIllencyrus memang kerap berdandan bak seorang gadis cantik lengkap dengan make up dan baju feminimnya.

Beberapa netizen memuji penampilan Millen, bahkan ada yang mengatakan seperti Barbie.

Tidak sedikit netizen yang membully nya.

Seperti dalam unggahan instagram hari ini. Millen tampil mengenakan kaos panjang hitam dengan dandanan sensual.

Begini respon netizen:

haritsabdIh: bencong

cintyaputris8: Knpasih dandannya kya cwetrus

tarasamod__: cantik bang

iftahrezky_: Cantik ahh milen ! Love you so much , and godbless you syg

melissa_letyzia: Manis ya,cewek banget emg mukanya