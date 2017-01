Warga Pasuruan Serbu Samsat dan Satpas Polres Sejak Pagi, Ada Apa?

SURYA.co.id | PASURUAN - Sehari jelang kenaikan sejumlah biaya pajak kendaraan bermotor, Samsat dan Satpas Polres Pasuruan diserbu masyarakat.

Maklum saja, banyak orang yang masih ingin mengejar tarif lama sebelum tarif baru diberlakukan pada 6 Januari 2016.

Per tanggal 6 Januari mendatang, Pemerintah Pusat (PP) No 50 Tahun 2010 diubah menjadi PP No 60 Tahun 2016.

Dalam PP baru, sejumlah pembayaran mengalami kenaikan. Oleh karena itu, sejumlah orang berburu membayar pajak sebelum harga baru diberlakukan.

"Iya, kemarin ada informasi kalau akan ada kenaikan. Makanya saya bayar pajak STNK mobil dan sepeda motor, sekalian bersama-sama," kata Rahmawati kepada SURYA.co.id, Kamis (5/1/2017).

Antrean juga tidak hanya terlihat di samsat. Antrean panjang juga terlihat di sejumlah mobil samsat keliling. Warga menyerbu Samsat keliling.

"Mumpung belum naik harganya, makanya saya bayar pajak di samsat keliling. Saya kalau pagi sibuk kerja, ada kesempatan di sore hari ini," ungkapnya.

Kendati demikian, belum semua orang mengetahui perubahan aturan anyar ini. Ada sejumlah orang yang justru belum mengetahui perubahan pembayaran ini.

"Saya tidak tahu kalau akan ada kenaikan pembayaran. Saya ke Samsat ini kan karena memang pajak saya mau habis tanggal 9 januari besok. Ya sudah, saya mau mengurus pajak lainnya, sebelum harganya naik," ungkapnya.

Terpisah, Kasatlantas Polres Pasuruan AKP Evon Fitrianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya sosialisasi untuk memberitahukan peraturan anyar ini.