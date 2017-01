Ubah Gaya Rambut, Dara The Virgin Banjir Pujian, Netizen: Cantiknya Neng. . . !

SURYA.co.id | - Penampilan Dara, personel The Virgin, dengan gaya rambut baru bikin fansnya pangling. Apalagi dia lama tak tampil di layar kaca.

Dara memang kerap mengubah warna rambutnya dengan warna-warna cukup mencolok.

Kali ini, penyanyi berusia 25 tahun ini mengubah warna rambutnya dengan warna blonde.

Dara pun mengunggah penampilan barunya tersebut dalam akun Instagram @darathevirgin.

Penampilan baru Dara The Virgin ini mendapat respons positif dari para fansnya.

Banyak yang mengatakan kalau Dara tetap terlihat cantik dengan warna rambut seperti ini.

@ara_phonn : "Cantik nya neng @darathevirgin."

@alexsijejer : "Neng neng berbie @darathevirgin cantik neng."

@diyana_virginity166 : "Cantik nya ya allah teteh ku @darathevirgin."

@9then_cheas : "Super kece!! You look so awesome in grey @darathevirgin #mupeng#with#all#that#grey."

@aldamonica98 : "Yatuhann bule tasik cantikkkk @darathevirgin.