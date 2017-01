Pertamina Sebut Kenaikan Harga BBM Karena Fluktuasi Harga Minyak Dunia

SURYA.co.id | SURABAYA - Perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai Kamis (5/1/2017) pukul 00.00 WIB merupakan hasil evaluasi tiap dua mingguan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).

Heppy Wulansari, Area Manager Communication & Relation PT Pertamina (Persero) Marketing Operasional Regional (MOR) V Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, mengatakan bila evaluasi dilakukan tiap awal bulan dan pertengahan bulan.



"Sistem ini sudah kami lakukan sejak beberapa bulan yang lalu dan terkait harga mengikuti fluktuasi minyak dunia. Saat harga minyak dunia turun, harga BBM non subsidi juga mengikuti turun," jelas Heppy, Rabu (4/1/2017).

Lebih lanjut, Heppy menyebutkan bahwa perubahan harga BBM Non Subsidi pada pertengahan Desember 2016 lalu juga terjadi. Dimana rata-rata kenaikan dari berbagai jenis BBM Non Subsidi mencapai Rp 150 per liter.



"Kalau mulai tanggal 5 Januari perubahannya rata-rata Rp 300 per liter," jelas Heppy.

Pertengahan bulan Januari 2017 mendatang, juga akan ada evaluasi harga. Evaluasi harga juga bisa tetap atau tanpa perubahan. tergantung fluktuasi harga minyak dunia.

Dalam kesempatan itu, Heppy juga menyampaikan terkait konsumsi BBM Non subsidi atau Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis Pertalite dan Pertamax yang naik 10 persen selama masa liburan Natal dan Tahun Baru.

"Pada periode penyaluran Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai 19 Desember 2016 - 2 Januari 2017, konsumsi bahan bakar khusus Pertamina jenis Pertalite dan Pertamax meningkat diatas rata-rata harian normal," jelas Heppy.

Produk Pertalite yang makin mendapatkan tempat di hati masyarakat mengalami peningkatan 10 persen dari rata-rata harian normal di wilayah Marketing Operation Region V Jatim Balinus, sedangkan Pertamax dengan RON92 mengalami kenaikan sebesar 7 persen dari rata-rata harian normal Pertamina MOR V.

Peningkatan 10 persen dari rata-rata harian normal itu menjadi 6471 KL, sedangkan Pertamax meningkat 7 persen dari rata-rata harian normal menjadi 3956 KL.

Meningkatnya konsumsi BBK jenis Pertalite dan Pertamax menunjukkan bahwa konsumen sangat memperhatikan kualitas & performa bahan bakar untuk kendaraannya.

“Apresiasi kepada masyarakat yang makin mempercayakan bahan bakar kendaraannya kepada bahan bakar khusus seperti Pertalite dan Pertamax," lanjut Heppy.

Peningkatan konsumsi Pertalite terbesar terjadi di daerah wisata Bali dan Nusa Tenggara Barat sebesar 40 persen dari rata-rata harian normal.

Sementara untuk Pertamax, wilayah yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah di Nusa Tenggara Barat sebesar 22 persen.

Sedangkan di wilayah Bali Pertamax mengalami kenaikan 12 persen dari rata2 normal harian dan di Jawa Timur mengalami kenaikan 5 persen pada masa libur Natal dan Tahun Baru.

“Kenaikan konsumsi BBM ini dapat terlayani dengan baik, terutama karena Pertamina telah menyiapkan antisipasi sebelumnya, termasuk melakukan kordinasi dengan pihak terkait untuk melancarkan penyaluran BBM, terutama terkait waktu pengiriman dan ketersediaan armada”, jelas Heppy.

Kondisi sebaliknya dialami BBM jenis Premium dan Solar. Premium pada masa Natal dan tahun baru mengalami penurunan sebesar 4 persen dari rata-rata harian normal.

Sementara untuk Solar mengalami penurunan konsumsi sebesar 6 persen dari rata-rata harian normal.(rie/Sri handi lestari).