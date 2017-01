BREAKING NEWS - Mulai Besok, Harga BBM Non Subsidi di Jatim Naik

SURYA.co.id | SURABAYA - Mulai Kamis (5/1/2017), harga Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran nonsubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina berubah.

Harga bahan bakar itu mengalami kenaikan rata-rata Rp 300 per liter mulai pukul 00.00 WIB.

Pengumuman perubahan harga BBM non subsidi itu sudah tertempel di SPBU-SPBU di Kota Surabaya.

Kenaikan harga tersebut meliputi, BBM jenis Pertalite dari Rp 7.050 per liter menjadi Rp 7.350. Jenis Pertamax dari Rp 7.750 per liter menjadi Rp 8.050 per liter. Pertamax Turbo dari Rp 8.750 per liter menjadi Rp 9.050 per liter.

Kemudian, Dexlite dari Rp 6.900 per liter menjadi Rp 7.200 per liter dan Dex dari Rp 8.100 per liter naik Rp 8.400 per liter.