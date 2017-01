3,3 Juta Pelanggan PLN Berdaya 900 VA Mulai Rasakan Tarif Penyesuaian Non Subsidi

SURYA.co.id | SURABAYA - Mulai 1 Januari 2017, sekitar 3,3 juta pelanggan PT PLN (Persero) Distribusi Jatim dengan daya 900 Volt Ampere (VA) mulai dikenakan tarif baru atau tarif penyesuaian yang dinaikkan sebesar 32 persen.

Nilai itu merupakan selisih antara tarif keenomian dengan target subsidi.

Laras Anjani, warga Medokan Ayu, mengaku sudah merasakan tarif baru yang disebutnya naik setelah beli pulsa token.

"Kemarin beli pulsa token untuk penggunaan listrik bulan Januari di mini market, kemudian dikasih tahu kalau nomor langganan saya, sudah tidak pakai tarif subsidi. Sudah naik dari Rp 605 per kwh, jadi sekitar Rp 800 an per kwh," jelas Laras, Rabu (4/1/2017).

Selanjutnya kenaikan itu akan bertahap di bulan-bulan selanjutnya hingga mencapai Rp 1.352 per kwh.

"Saya akhirnya tambah beli tokennya. Biasanya Rp 70.000, kemarin sekalian Rp 100.000," tambah Laras.

Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Pinto Raharjo, ketika dikonfirmasi mengakui bahwa tarif baru bagi pelanggan 900 VA itu merupakan bagian dari hasil seleksi yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Dari 3,9 juta pelanggan dengan daya 900 VA, hasil seleksi TNP2K, hanya 497.000 yang berhak subsidi. Jadi sisanya ini yang mendapatkan pengenaan tarif penyesuaian," jelas Pinto.

Untuk pelanggan yang menggunakan sistim token, tarif baru memang sudah dirasakan sejak awal Januari. Sementara untuk pelanggan tagihan bulanan, tagihan dengan tarif baru, baru akan dirasakan pada pembayaran di bulan Februari.

"Dibayarkan di bulan Februari untuk pemakaian bulan Januari dengan tarif penyesuaian," tegas Pinto.