VIDEO - Aksi Pemain Muda Persib ini Bikin Terkagum - Kagum Netizen dan Mendadak Dia Terkenal

SURYA.co.id | Pemain muda Persib Bandung Febri Hariyadi tiba-tiba saja menjadi terkenal karena sebuah aksi berkelasnya.

Saat menghadapi PSM Makasar di Indonesia Soccer Championship, Febri melakukan aksi Rabona untuk mengelabui seorang lawannya.

Video Febri diunggah oleh salah satu akun Instagram yang sering menampilkan video-video teknik sepak bola yakni RLDESIGNZ.

RL Designz memiliki follower sebanyak 7 juta dan telah mengunggah 3829 video.

Dalam komentar video tersebut, netizen terkagum-kagum dengan aksi yang dipertontonkan oleh Febri.

