Usai Mogok, Besok Pagi SPBU Suramadu Kembali Layani Pengendara

SURYA.co.id | BANGKALAN - Setelah sempat menggelar aksi mogok kerja, para pegawai SPBU akses Suramadu, Desa Morkepek, Kecamatan Labang akan kembali melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan, Rabu (4/1/2017) pada pukul 06.00.

Itu setelah pihak menajemen bersedia memenuhi tuntutan kenaikan gaji pegawai.

Kepastian melayani kembali pengisian BBM disampaikan Manajer Operasional Burhanudin Nurzaman, Selasa (3/1/2017).

"Awalnya hari ini pukul 12.00. Tapi karena ada perubahan kesepakatan, akhirnya ditunda besok pukul 06.00," ungkap Aam, begitulah Burhanudin Nurzaman akrab disapa melalui ponselnya.

Ia menjelaskan, pihaknya sanggup memenuhi tuntutan kenaikan gaji para pegawai tidak secara langsung, namun secara bertahap.

Kenaikan gaji bertahap sebesar Rp 100 ribu per tiga bulan hingga menyentuh angka Rp 1.250.000 per bulan.

"Sudah bersepakat. Enam pegawai senior dan sepuluh pegawai training saat ini akan menerima Rp 950 ribu per bulan, satpam Rp 900 ribu, dan office boy Rp 600 ribu," jelasnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Seperti diketahui, para pegawai SPBU yang baru beroperasi sekitar lima bulan yang lalu itu menggelar aksi mogok kerja lantaran gaji yang diterima mereka dinilai kecil.

Sebelumnya, pegawai senior SPBU digaji Rp 800 ribu per bulan, pegawai training Rp 750 ribu per bulan, office boy Rp 500 ribu, dan satpam digaji Rp 900 ribu per bulan.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok

LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline

FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA