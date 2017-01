Rekaman Pilot Mabuk Ternyata Bukan Suara Asli Pilot Citilink, Begini Kisahnya

SURYA.co.id - Jagat maya sempat heboh dengan beredarnya audio "Tekad Something".

Audio itu mulanya dikira rekaman suara asli pilot Citilink QG800 rute Surabaya-Jakarta yang diduga dalam kondisi mabuk pada Rabu (28/12/2016) lalu. Pilot itu sendiri tidak jadi bertugas.

Nyatanya, audio berdurasi lebih kurang 1 menit 20 detik tersebut berisi suara salah satu penumpang pesawat bernama Eddy Roesdiono. Ia duduk di kursi 28A dan mendengar langsung sapaan pilot yang diduga mabuk karena ucapannya terdengar "ngelantur".

Semula, Eddy sekadar ingin bercerita di grup WhatsApp pada pukul 08.30 WIB ketika baru turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kala itu, penerbangan QG800 mendapat pilot pengganti yang baru meski sempat ditunda selama satu jam.

"Saya kirim pesan ke grup WhatsApp bahwa saya nyaris diterbangin pilot nggak fit," kata dia kepada KompasTekno, Sabtu (31/12/2016) via pesan singkat.

Lantas seorang teman di grup WhatsApp meminta Eddy menirukan suara "ngelantur" sang pilot melalui fitur rekam suara di WhatsApp. Eddy pun menyanggupinya dan merekam audio 1 menit 20 detik tersebut. Begini suara pilot yang ditirukan Eddy.

"Eeee... Selamat pagi... Ini kapten Anda, nama saya Tekad Something dan di sebelah saya first officer Budi Sejarah. Kita akan terbang ke Cengkareng. Surabaya is good, Cengkareng is also good. Everything is good. Kita sudah ready. Ah ya kita sudah already, already 5 menit lagi kita already. And then we will be flying in five minute already. This is.. aa.. this eye your... your flight attendant...Rita...And brbrbrbrp...ee...Rike...eee...Rike...and...and...ee..we will... we will... ready...yes we will ready."

Berikut rekaman suara pilot yang ditirukan Eddy:

Tak dinyana, audio yang dikirim terbatas oleh Eddy menjadi viral. Beberapa media massa sempat terkecoh dan memberitakan bahwa audio yang tersebar adalah suara pilot asli.

Berita itu kemudian dibantah oleh wartawan senior Heru Hendratmoko melalui akun Twitter personalnya @h3ru_h. Kebetulan, Eddy merupakan teman Heru dan ia tahu cerita sebenarnya.

"Audio yg memperkenalkan diri sbg Tekad Something itu BUKAN suara pilot asli. Itu suara penumpang menirukan pilot! Kebetulan dia teman saya," Heru menuliskan.