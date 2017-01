Nabung Saham Cara Baru Mahasiswa Berinvestasi Jangka Panjang

Reportase Roikha Azhari

Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya/Anggota GenBI Jawa Timur





GALERI Investasi Syariah (GIS) UIN Sunan Ampel Surabaya, Jumat (30/12/2016) menerima kunjungan tamu, mahasiswa ekonomi syariah IAIN Tulungagung, untuk mengikuti seminar pasar modal syariah.

Mengangkat tema Sekolah Pasar Modal Syariah Goes to Campus and Clossing bell, Galeri Investasi Syariah UINSA Surabaya mengajak peserta yang didominasi mahasiswa untuk menabung ke saham syariah.

Hadir Edi Murdiono, praktisi di bidang investasi dan pasar modal syariah dari PT Indopremier Securitas sebagai pemateri seminar di akhir tahun 2016 itu.

Ketua GIS, Ahmad mujib berharap, dengan seminar seperti ini masyarakat terutama mahasiswa tidak asing lagi dengan investasi berbasis syariah, sehingga investasi syariah dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang baik bagi masyarakat.

Seminar yang mendapat dukungan Indonesia Stock Exhange (IDX) itu diakhiri dengan nonton bareng Clossing Bell atau penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di Tahun 2016 yang diakses melaului channel televisi 100 IDX.

Yuk nabung saham.