Cara Mudah dan Benar Panggang Daging, Ayam dan Seafood, Penasaran?

SURYA.co.id | SURABAYA - Daging, ayam, seafood, hingga sayur-sayuran sangat nikmat diolah menjadi steak.

Menu satu ini memang menjadi favorit, terlebih jika Anda paham benar cara memanggang daging, ayam, dan seafood.

Daging

Potong daging yang akan dijadikan steak dengan cara melawan uratnya. Ini berlaku untuk semua jenis daging, gunanya agar daging tidak liat.

Kemudian, rendam daging dalam bumbu rendaman setidaknya selama 30 menit. Namun, lebih baik lagi jika daging direndam semalaman, karena bumbu akan lebih meresap dan tekstur daging lebih empuk.

Agar daging tidak liat dan rasa manis khas daging tetap ada, hindari membakarnya terlalu lama.

Ada 4 tingkat kematangan daging. Pertama, very rare yang memasak sebanyak 225 gram daging dalam 1 menit setiap sisinya, rare yang dimasak selama 2 menit setiap sisinya, medium yang dimasak selama 3 - 4 menit setiap sisinya, serta well done yang dimasak dalam waktu 5 menit setiap sisinya.

Ayam

Pilih ayam dengan berat di atas 1 kilogram, karena artinya ia memiliki daging yang lebih tebal.

Potong ayam melebar tanpa terputus agar mudah saat proses pembakaran, lalu tusuk-tusuk daging sebelum direndam agar bumbu dapat cepat meresap.

Gunakan bumbu dan rempah dengan aroma khas yang menyengat, seperti jahe, serai, kapulaga, oregano, basil, atau tarragon, agar aroma khas ayam dapat hilang dan diganti aroma harum bumbu dan rempah.

Seafood

Sebisa mungkin, pilih seafood segar agar memudahkan saat pengolahan serta citarasanya lebih nikmat dan segar. Pilih ukuran seafood yang besar sehingga memudahkan Anda saat memanggangnya.