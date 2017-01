2017, Velove Vexia Belum Belum Berencana Menikah, Katanya : Doain Aja Ya

SURYA.co.id | JAKARTA - Aktris Velove Veixa mengaku puas dengan pencapaian yang ia dapat selama tahun 2016.

“Udah puas, sih. Tahun ini saya memang lebih banyak fokus ke iklan dan bermain di beberapa film, tetapi tidak bisa juga dibilang sesuai dengan target. Karena sebenarnya, yang terpenting buat saya adalah just do the things that really kasih saya perasaan happy," ujarnya.

Yang pasti, lanjut Velove, hal yang paling berkesan selama tahun 2016 ini adalah terbukanya banyak kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri.

“Highlight tahun 2016 ini, saya banyak traveling. Melelahkan. Banyak mengalami jetlag. Tapi, just enjoy the journey!” kenang Velove.

Alih-alih merayakan pergantian tahun dengan senang-senang, dara kelahiran Manado, 13 Maret 1990 ini ingin memanfaatkannya dengan banyak berdoa.

“Saya lebih instropkesi diri dan berdoa semoga tahun depan lebih baik. Justru lebih bagus, kalau saya ada waktu untuk di kamar, merenungkan diri dan berdoa, dibanding pergi ke luar rumah,” ujar wanita berdarah Manado Jawa ini.

Selama ini, Velove mengaku bukan tipikal orang yang ngotot menetapkan target untuk setiap tahunnya.

Ia justru ingin melakukan semua pekerjaan berdasarkan hati, bukan mengejar target.

Tak heran, impiannya di tahun 2017 pun tak muluk-muluk.

“Resolusi tahun 2017 pastinya be a better person, mencoba hal-hal baru lebih banyak lagi. Saya juga ingin melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah saya lakukan sekarang. Mencoba sesuatu di luar dunia entertainment."

Sedangkan untuk soal pasangan, "Doain aja, ya, ada yang ngajakin ta’aruf. Ha ha ha. Tahun depan, saya belum berencana menikah. Jadi, astaga, kabar saya akan segera menikah itu, enggak tahu datang dari mana,” kata Velove tertawa. (Syanne)