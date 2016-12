Raisa Dikatakan Gendut, Jawabannya Dipuji Netizen, ' Salut, Mak Jleb'

SURYA.co.id - Penyanyi Raisa Adriana menjadi salah satu sosok tenar sepanjang tahun 2016.

Tak hanya suaranya yang indah, penyanyi kelahiran 6 Juni 1990 ini juga memiliki wajah cantik yang menjadi idaman kaum adam.

Bahkan, tidak sedikit perempuan yang mengagumi kecantikan dan keanggunan Raisa.

Karena itu, ketika ada netizen yang mencela kecantikan Raisa, netizen lain ramai-ramai membelanya.

Seperti ketika akun gosip @lambenyinyir yang mengunggah komentar seorang netizen yang menyebut Raisa gendut. "Gendot. wah ini take photo di surabaya ini," tulis seorang netizen yang diunggah @lambenyinyir.

Celaan itu ditanggapi santai oleh Raisa. "hey (emoji love) hope your life will be filled with love & respect always," jawab Raisa.



Celaan netizen ditanggapi santai Raisa.

Jawaban ini mendapat respon para netizen.

beatrix_1989: "Salut buat raisa, udh cantik, mannernya oke bgt lg"

lendrasyail_tan; "Itulahhh artis berpendidikan ..tidak melayani hatters2 yg kurang kerjaan"

yoan_mo: "Biasanya yg ngataiin gitu sirikkk pengen nya dia yg hitsssss. kasihan matanya lihat tapi buta org secantik dan langsing kaya begitu di bilang gendut sakit hati kalii ngayal dia yg pacaran ama hamis"