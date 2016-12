Di Singapura Anak Muda Asia ini Belajar Budaya dan Persaudaraan

Reportase Javier Noor Utami

Siswa SMAN 2 Kota Tangerang Selatan/Delegasi Indonesia SYC 2016

SUNBURST Youth Camp (SYC), ajang tahunan yang dihelat Singapore Technologies Endowment Programme (STEP) ini menyatukan kalangan muda Asia, usia 16–18 tahun, untuk saling mengenal dan memelajari kultur dan budaya dari tiap negara.

Bberlangsung sepekan, setiap negara yang ikut kegiatan ini wajib mengirim grup peserta beranggotakan delapan peserta, satu chaperone atau pendamping.

Tahun 2016 ini ada 12 negara bergabung, antara lain adalah Indonesia, Thailand, Laos, Sri Lanka, Cina, India, Vietnam, Filipina, Kamboja, Jepang, Myanmar, dan Singapura.

STEP memfasilitasi seluruh kebutuhan peserta selama kegiatan berlangsung, mulai dari uang saku, transportasi, pakaian, tas, botol minum, senter, mantel hujan, kamar hotel, konsumsi, dan name tag.

Penyeleksian peserta SYC Indonesia diselenggarakan dan dikoordinir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Sebelum berangkat ke Singapura, SYC Indonesia mendapat pembekalan selama tiga hari. Mereka mendapat materi presentasi, tari daerah, public speaking, dan encouragement.

Begitu tiba di Singapura, sebelum menjalankan aktivitas bersama, peserta dibagi dalam 10 grup beranggotakan 16 orang dari perwakilan setiap negara.

Di hari pertama diadakan team building. Peserta bermain, menghadapi rintangan bersama dan persiapan api unggun dilakukan sampai sore hari plus pidato dari perwakilan kampus National University of Singapore Faculty of Science.

Pada hari kedua, peserta mendapat discovery challenge yaitu quiz yang berhubungan tentang tempat-tempat terkenal di Singapura.

Sejumlah kunjungan menjadi agenda peserta di hari ketiga. Di antaranya kunjungan ke sejumlah universitas, seperti Nanyang Technical University, selain kunjungan ke Science Centre.

Esok harinya saatnya pameran dan peserta menampilkan budaya dari negara masing-masing. Di sesi ini ada penghargaan yang diberikan kepada peserta dengan materi promosi dan pameran terbaik.

Meski hanya tiga hari, peserta SYC bisa berinteraksi dan mengenalkan budaya dan keunikan negara masing-masing, serta-persaudaraan.