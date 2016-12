Paskunemas Ditabalkan Juara Paskibra Jawa Timur 2016

Reportase Yusuf Aulia Rahman

Siswa Kelas XI-IPS2 SMAN 1 Kebomas Gresik

LOMBA Pasukan Pengibar Bendera (paskibra) se Jawa Timur ini diadakan Minggu (6/11/2016) lalu dan kali ini paskibra SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo menjadi tuan rumah.

Diikuti puluhan paskibra dari berbagai sekolah di Jawa Timur, mereka bukan hanya melawan rival terberat, tetapi juga panas terik dan diri sendiri.

Pun bagi paskibra SMAN 1 Kebomas atau paskunemas yang mendapat ganjaran manis dalam lomba tahun 2016 ini.

Kekompakan dan kesabaran mereka akhirnya bisa membawa pulang enam gelar juara, juara cerdas tangkas 3, juara best yel-yel 3, juara best variasi 3, juara best danton putra 3, juara 3 utama, juara umum. Serta, piala bergilir Kodam V Brawijaya dan piala bergilir Kemenpora RI.

Berlaga di ajang bergengsi The 4Th AnnuaL Cakra 2016, hasil yang ditorehkan paskunemas ini menjadi capaian luar biasa.

Setiap tim harus tampil di lapangan ukuran 20 x15 meter selama 10 menit, membuat penonton merinding melihat aksi setiap tim perwakilan sekolah. Kompak melakukan gerakan baris berbaris, membentuk formasi, variasi, dan meneriakkan yel–yel.

Setiap tim dipimpin komandan peleton atau danton. Tugas danton memberikan aba-aba di setiap gerakan yang harus dilakukan peleton dan mengatur strategi agar sesuai dan kompak.

Yusuf Aulia Rahman, ketua pengurus ektrakurikuler paskibra SMAN 1 Kebomas sekaligus danton paskunemas merasakan ketatnya persaingan. Menjadi danton pun harus melatih suara, napas, bahkan pantang makan makanan berminyak dan es. Hal ini dilakukan untuk menjaga suara agar tak hilang dan tetap terdengar jelas agar suara lantang.

...piala inilah piala itulah, yang penting alhamdulillah...

Yel-yel tersebut diteriakkan di setiap gerakan, formasi, dan variasi gerakan tertentu. Inpirasi, imajinasi, makna yang dibentuk, kesesuaian yang dibuat dan gerakan yang dilakukan tim harus memiliki semangat juang tinggi dan meyakinkan penonton agar tak sempat berkedip.

Inilah hasil jerih lelah, perbedaan pendapat, membuang jauh egoisme dan menjadikan paskunemas memboyong pulang enam piala sekaligus.