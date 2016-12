Mulai 1 Januari 2017, Layanan Terminal Petikemas Bisa Online, ternyata ini Tujuannya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dan Balai Besar Karantina Surabaya melakukan sosialisasi layanan Karantina Online, Rabu (28/12/2016).

Karantina online itu bertujuan agar penyajian data dapat lebih optimal, presisi, dan terintegrasi dengan baik antara PT TPS dengan Para Pengguna Jasa Karantina (PPJK), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Eksportir, Importir, dan pihak terkait lainnya.

Kepala Humas PT TPS, M Solech, mengatakan karantina online segera diimplementasikan pada bulan Januari 2017.

"Kami implementasikan mulai Januari 2017, kalau bisa mulai tanggal 1, ya langsung tanggal 1 itu," kata Solech, di sela sosialisasi di Java Room, gedung administrasi PT TPS, Rabu (28/12/2016).

Sosialisasi dihadiri perwakilan dari Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Wahyudi dan Manager Bisnis Development PT TPS, Nur Budiman selaku pembicara dengan Dr Eliza Rusli, Kepala Bagian Balai Besar Karantina Surabaya.

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan hal-hal yang terkait, antara lain, status flag karantina, perbedaan prosedur pelayanan dokumen sebelum dan sesudah online, prosedur gate in dan get out import, dan prosedur penerbitan billing untuk kegiatan karatina.

Sosialisasi berlangsung sekitar 40 menit tersebut kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif.