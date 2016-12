Deklarasi Kampung Bersih Narkoba di Bangkalan, Seperti Ini Antusiasme Warga

SURYA.co.id | BANGKALAN - Ratusan warga memadati gelar Deklarasi Bersih Narkoba Se-Wilayah Kecamatan Socah di Kampung Rabesan, Desa Parseh, Rabu (28/12/2016).

Deklarasi yang digagas beberapa bulan lalu tersebut bertujuan untuk menghapus stigma Kampung Narkoba di kawasan tersebut.

Di sepanjang jalan kampung tersebut, terbentang sejumlah spanduk bertuliskan 'KAMI BERSIH NARKOBA'.

Warga yang hadirpun diberikan ikat kepala bertuliskan SAYA BERSIH NARKOBA, kaos bertuliskan 'Say No to Drugs' di bagian depan dan 'Sengko' Berse NARKOBA' (Saya Bersih Narkoba) di bagian belakang kaos.

Dalam deklarasi bertemakan 'Kita Wujudkan Kampung Bersih Narkoba' itu juga dihadiri 11 kepala desa se-Kecamatan Socah.

Mereka akan bergantian mendeklarasikan desa mereka bersih narkoba.

"Betul, nanti setiap kepala desa secara bersautan mendeklarasikan bebas narkoba," ungkap KBO Narkoba Polres Bangkalan Iptu Eko Siswanto.