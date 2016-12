Jelang Tahun Baru, Sembako Terus Naik, Cabai Rawit Sentuh Rp 100.000 Per Kilogram

SURYA.co.id | JOMBANG - Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Jombang terus naik usai perayaan Natal dan jelang tahun baru 2016.

Kenaikan harga tersebut terjadi karena permintaan barang meningkat, namun pasokan dari petani tersendat akibat gagal panen karena cuaca buruk.

Dwi Susato (35) salah satu pedagang sembako di Pasar Citra Niaga Jombang Mengatakan, adalah telur dan cabai rawit yang mengalami kenaikan paling menonjo.

Harga telur yang sebelumnya di kisaran Rp 18.000 per kilogramnya naik menjadi Rp 21.000 per kilogramnya. Untuk cabai rawit dari Rp 50.000 per kilogramnya menjadi Rp 80.000 per kilogramnya.

“Bahkan untuk cabai rawit di tingkat eceran bisa Rp 100.000 per kilogram. Karena para pengecer biasanya menjual Rp 9.000 hingga Rp. 10.000 untuk satu ons cabai rawit," ujar Dwi kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Selasa (27/12/2016).

Selain itu, menurut Dwi kenaikan harga juga dialami berbagai macam sayuran. Di antaranya, wortel dari harga Rp 7.000 per kilogram, naik menjadi Rp 10.000 per kilogram.

Bunga kol dari Rp 16.000 menjadi Rp 24.000 per kilogram.

Selain itu terong juga mengalami naik dari Rp 5.000 per kilogram menjadi Rp 7.000 per kilogram. Untuk sayuran kol dari harga Rp 7.000 menjadi Rp 11.000 per kilogram.

Dari berbagai jenis sayuran, hanya cabai besar yang mengalami penurunan.

“Yakni dari harga Rp 40.000 per kilogram, turun menjadi Rp 25.000 per kilogram," Imbuh Dwi kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).