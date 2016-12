Cinta Laura Pose Bertiga, Netizen Malah Sebut Nama Julia Perez dan Alfred Riedl, Lho?

SURYA.co.id - Cinta Laura Kiehl sempat membikin heboh dengan adegan hotnya di film keluaran Hollywood, The Ninth Passenger.

Kali ini, Cinta Laura justru membuat netizen 'kecele' lewat postingan fotonya di Instragram, Senin (26/12/2016).

Dalam foto tersebut, Cinta berfoto bersama seorang perempuan dan pria bule.

Banyak netizen yang mengira perempuan yang berpose bersama Cinta Laura adalah Julia Perez.

Bahkan, pria bule yang ada di tengah, disebut netizen Aflred Riedl, pelatih timnas Indonesia.

Padahal, perempuan tersebut adalah ibunda Cinta Laura, Herdina Kiehl dan ayahnya Michael Kiehl.

Cinta Laura sebenarnya telah menulis caption singkat di fotonya, "Family time is the best time."



instagram.com/claurakiehl

thyliantie "kirain itu jupe..padahal mamahnya ka cinta..ahhaha..mirip"

dianjunitaa "Mamanya kaya jupe"

d.lova "Aq pikir itu julia perez, pas aq baca tryt momy ny... hehe"

ridho_md_stars "kirain julia perez itu sebela kanan"

mrn11_ "Pelatih spanyol"

agunaofficial "Itu Alfred Riedl dan Julia Perez ya?"

novamustica "papa ny cinta mirip pelatih timnas ya"

Tapi ada juga netizen yang salah fokus lihat bikini Cinta Laura yang terbuka.

rtndew "Ayo salfok ke itu nya wkwkk "