Begini Cara Mudah, Murah dan Asyik Menjelajahi Keunikan Kota Melbourne

Reportase Reno Pristiawan

Senior Advisor di Perhumas Muda Malang Raya

MELBOURNE di Australia ini memang menarik dijadikan destinasi liburan, apalagi di pergantian tahun. Saat negara-negara di Eropa dan Amerika dilanda musim salju, Melbourne menawarkan sensasi musim panas yang menyenangkan.

Ada banyak tempat kece yang bisa dijadikan referensi liburan. Beberapa tempat berikut ini bisa dikunjungi ketika mengunjungi kota berjuluk The Most Liveable City in The World.

Queen Victoria Market

Biasa disebut Victoria Market, pasar murah yang menjual berbagai keperluan mulai dari pakaian, hingga sayuran dan ikan segar. Terletak di pusat Kota Melbourne, Victoria Market bisa ditempuh hanya lima menit dari Melbourne CBD, dengan jalan kaki atau naik tram gratis. Meski disebut pasar, Victoria Market cukup bersih dan sangat ramah kantong. Aneka suvenir berharga sangat miring bisa diborong di sini.

Royal Botanic Garden

Membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengelilingi taman terbesar di Melbourne City yang mengoleksi hampir semua jenis tanaman ini. Dilengkapi spot-spot unik untuk mengambil foto bersama dan gerai suvenir produk ramah lingkungan.

Shrine of Remembrance

Berdampingan dengan Royal Botanic Garden, Shrine of Remembrance didedikasikan untuk veteran perang Australia atas jasa-jasa mereka di masa lalu. Bangunan ini mirip piramida dan pengunjung dapat naik hingga ke puncak gedung untuk melihat keindahan Melbourne dari sisi lain.

National Gallery of Victoria