Kanker yang Diidap Jupe Sudah Stadium 4, Curhatan Adiknya Mengundang Simpati Netizen

SURYA.co.id - Artis Julia Perez (Jupe) sedang bersedih. Penyakit kanker serviks yang diidapnya sudah masuk stadium 4.

Kabar tersebut disampaikan Jupe usai ia menghadiri acara syukuran pernikahan sahabat dekatnya, Ria Irawan dan Mayky Wongkar.

"Sudah didiagnosa saya stadium 4, sudah menjalar ke kaki, memang sakit banget," kata Jupe saat dijumpai tabloidnova.com di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2016) dilansir TabloidNova.com

Perjuangan Julia Perez melawan penyakit itu mendapat dukungan dari keluarga.

Anggie, adik perempuan Julia Perez mengunggah sebuah foto di Instagram.

Foto itu memperlihatkan kondisi ruang perawatan Jupe di rumah sakit.

Begini caption fotonya:

"Nemenin Kakak tersayang di Rs (with my mom, abi and Tante Titi)"

Get well soon sister

God Bless You