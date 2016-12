Santa Claus Berikan Hadiah Cokelat pada Tamu Fave Hotel Rungkut

SURYA.co.id | SURABAYA - Bagi yang belum punya pilihan tempat untuk merayakan Natal, tawaran yang disodorkan Fave Hotel Rungkut Surabaya tampaknya sayang untuk dilewatkan.

Bagi yang menginap selama periode 24-25 Desember 2016 akan mendapat hadiah spesial berupa cokelat dari Santa Claus.

“Tapi hanya berlaku bagi tamu yang order byphone atau datang langsung ke hotel. untuk yang lewat online dan travel tidak dapat,” kata Faradillah, Sales Executive Fave Hotel Rungkut Surabaya.

Bagi tamu yang tidak menginap tetap bisa merayakan malam Natal di Lime Resto di Lantai R hotel bintang dua tersebut.

Hanya dengan Rp 65.000net/pax, tamu dapat menikmati spesial main course ala Espanyola seperti Peala, Gnochi Potatoes on Tomato Sauce, Fruity de Marie Pasta, Sauted Vegetable Stuff with Bitten Egg & Orange Zest, Roasted Turkey with Cranberry Sauce, dan Pan Fried Beef Supreme Beef Steak with Onion Relish & Cream Mustard.

Faradillah menambahkan, sajian Christmas Dinner Buffet ini bisa dinikmati mulai pukul 18.00 - 21.00.

“Rasakan kebersamaan saat merayakan malam Natal bersama orang tersayang di Fave Hotel Rungkut Surabaya. Kami siap menghadirkan berbagai menu lengkap dari appetizer sampai dessert,” ungkapnya.

Faradillah menambahkan, bagi yang memerlukan informasi lebih lanjut silakan menghubungi Fave Hotel Rungkut 031-8790222, atau datang langsung ke Jalan Raya Kalirungkut 23-25 Surabaya.