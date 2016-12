Nikmati Kebersamaan Malam Natal di FaveHotel Rungkut Surabaya Sambil Menikmati Hidangan Spesial

SURYA.co.id | SURABAYA - Merasakan kebersamaan dalam merayakan malam Natal bersama orang tersayang memang menjadi idaman semua orang. Karena itu, favehotel Rungkut Surabaya menghadirkan Christmas Dinner Buffet pada Jumat (24/12/2016), dengan berbagai menu lengkap dari appetizer sampai dessert.

Dengan harga yang sangat terjangkau, anda sudah dapat menikmati special main course ala Espanyola seperti Peala, Gnochi Potatoes on Tomato Sauce, Fruity de Marie Pasta, Sauted Vegetable Stuff with Bitten Egg & Orange Zest, Roasted Turkey with Cranberry Sauce dan Pan Fried Beef Supreme Beef Steak with Onion Relish Cream Mustard.

Selain itu, jangan lewatkan juga kehadiran Santa Claus yang akan membagikan coklat special bagi yang menginap pada periode 24 -25 Desember 2016 (syarat & ketentuan berlaku). favehotel Rungkut Surabaya akan membuat nuansa malam Natal penuh kasih dalam kebersamaan. Untuk informasi lebih lengkap silakan menghubungi favehotel Rungkut Surabaya 031 - 8790222, atau datang langsung ke Jalan Raya Kalirungkut 23-25 Surabaya.

Sekilas tentang Favehotel Rungkut Surabaya

Favehotel Rungkut Surabaya merupakan hotel bintang 2 yang dikelola oleh jaringan Aston, merupakan salah satu brand dari Archipelago International. Favehotel Rungkut Surabaya terdiri dari 12 lantai dan memiliki 173 kamar terdiri dari 2 tipe yaitu Standard Room dan Suite Room, di mana setiap kamar menawarkan design berkonsep modern dan menyenangkan dengan pilihan pemandangan kota Surabaya Selatan (City View).

Selain itu, fasilitas lainnya dengan kolam renang untuk dewasa dan anak-anak, restoran, 10 (sepuluh) ruang pertemuan dengan kapasitas mencapai 100 orang dilengkapi dengan perlengkapan meeting yang lengkap, serta koneksi internet stabil dengan total 4 MBPS yang dapat membuat tamu tetap dapat terkoneksi dengan rekan dan keluarga dimana saja. Dengan lokasi yang ideal dekat dengan pusat industri, bandara dan One-Stop entertainment, semakin melengkapi suasana yang menyenangkan sesuai dengan tagline favehotel Rungkut Surabaya funfresh, and friendly.