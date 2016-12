Telkom Memutus Sementara Layanan di Sebagian Wilayah NTB dan NTT karena Bencana Ini

SURYA.co.id|SURABAYA - PT Telkom memutuskan layanan sementara di sebagian kawasan Nusa Tenggara Barat dan Timur menyusul banjir yang menggenangi wilayah itu, Rabu (21/12/2016).

EVP Telkom Regional V Jatim, Bali, Nusra Suparwiyanto mengatakan, pemutusan sementara dilakukan karena banyak perangkatnya yang terendam air banjir.

Jika layanan tetap hidup akan sangat berisiko.

"Makanya akhirnya terpaksa kami putuskan menghentikan layanan sementara," ujarnya, Kamis (22/12/2016).

Area layanan yang diputus sementara meliputi Bima, Labuanbajo, Maumere, Ende, seluruh Flores, Kupang, dan Dili.

"Layanan anak perusahaan Telkomsel di Dili juga ikut diputus untuk sementara waktu," jelasnya.

Dengan demikian, pelanggan di area tersebut tidak bisa melakukan komunikasi in and out untuk sementara waktu. Demikian juga sebaliknya bagi yang akan menghubungi ke arah itu.

Terhadap kejadian force majeure ini, pihaknya mohon maaf kepada masyarakat.

"Langkah-langkah antisipasi supaya segera recovery juga langsung kita siapkan," imbuhnya.

Prioritas pertama adalah melakukan normalisasi voice Telkomsel terlebih dahulu. Normalisasi ini diestimasikan selesai dalam 3 jam.

Setelah itu, mengaktifkan link baru Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Maumere - Makasar, dan segera menghidupkan Sentral Telepon Otomat (STO) Bima.

Untuk case kedua, pihaknya masih menunggu surutnya air yang saat ini merendam perangkat-perangkatnya, seperti genset, rectifier, dan Dense Wavelenght Division Multiplexing (DWDM).

Khusus DWDM, ini merupakan perangkat teknologi multiplexing optik yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas bandwidth pada jaringan fiber eksisting.

"Alhamdulillah, pengaturan traffik saat ini sudah berjalan" tegasnya.