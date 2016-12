Koper Sarah Sechan Tertinggal saat Naik Garuda Indonesia, Seperti Ini Keluhannya di Twitter

SURYA.co.id | JAKARTA - Sarah Sechan mengeluhkan layanan kru pesawat Garuda Indonesia rute Melbourne-Jakarta, yang membuat dia kerepotan menunggu koper saat sudah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (18/12/2016).

Keluhan itu disampaikan Sarah melalui akun Twitter miliknya, @sarseh.

"Oh soetta Terminal 3, untuk apa ada label prioritas di koper, kalau hrs nunggu lama? koper ekonomi sdh kosong, prioritas belum keluar juga," demikian tweet Sarah saat pertama kali menceritakan apa yang dia alami.

Pada tweet berikutnya, Sarah menceritakan, dia menempuh perjalanan dari Melbourne ke Jakarta dengan transit di Denpasar, Bali.

Kemudian Sarah menyampaikan sindiran kepada kru Garuda Indonesia yang disebut salah menaruh koper ke pesawat lain.

"GREAT JOB to the ground staff of GA653 yg taruh koper penumpang ke flight GA411!!! Which will arrive another hour!!! cerdas!" tambah Sarah.

Menurut informasi yang diterima Sarah, penjelasan kru Garuda Indonesia tentang koper yang tidak terbawa dikarenakan waktu transit yang mepet. Sehingga kopernya dialihkan ke penerbangan berikutnya.

Namun, Sarah tetap mengeluhkan mengapa tidak ada pemberitahuan resmi dari petugas terkait hal itu.

"flight GA719 melb-dps was great, with excellent staff & pilots. connecting flight GA653 from dps-jkt turned out to be a mess upon arrival," sebut Sarah.

Jeda beberapa menit dari tweet sebelumnya, Sarah turut mempertanyakan hal tersebut dengan mention langsung ke akun Twitter @IndonesiaGaruda.

Keluhan Sarah dibalas akun resmi Garuda Indonesia, lalu Sarah diminta untuk bersabar menunggu konfirmasi.

Selang tiga jam setelahnya, Sarah kembali membuat tweet yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap layanan Garuda Indonesia.

"finally able to relax after early start of the day in Melbourne and somehow chaotic end of a lovely vacation due to luggage mess at soetta."

Kompas.com mencoba mengonfirmasi hal ini dengan menghubungi Senior Manager Public Relation Garuda Indonesia, Sheila Indira Maharshi, namun belum ada respons.

Selain itu, manajer Sarah, Tini, telah dihubungi untuk menanyakan bagaimana detil kejadian tersebut, tetapi juga belum ada tanggapan dari yang bersangkutan. (Andri Donnal Putera)